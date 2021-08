Le regole Covid volete farle rispettare ma sono gli ultras gli unici a pagare. Il manifesto dei Vecchi Lions

Il manifesto è firmato con la siglia Vml vecchia mentalità lions come sono di solito firmati striscioni e volantini dei Vecchi Lions, storico e radicato gruppo della Curva A del Napoli.

Ad arricchire il manifesto ci sono ben 5 fotografie, in bianco e nero di normali assembramenti sui mezzi pubblici, in un supermercato, in una piazza di Napoli dove, almeno fino al 1 settembre non c'era l'obbligo di green Pass valevole però per lo stadio.