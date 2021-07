No covid, 12 indagati per gli scontri di fine ottobre a Roma

I 12 fermati per la mobilitazione contro coprifuoco e lockdown di fine ottobre che aveva visto centinaia di attivisti romani no Covid scontrarsi con la polizia per istigazione a disobbedire le leggi e adunata sediziosa. Lo rende noto un comunicato stampa di Giuliano Castellino, accompagnato dal verbale di polizia per la nomina del difensore d'ufficio e del domicilio dell'indagato:

"Tra i nomi di chi andrà a processo spiccano quelli di Roberto Fiore e Giuliano Castellino (come al solito a quest'ultimo è riservato un trattamento speciale, imputato di ogni capo d'accusa è indicato, ancora una volta, come il nemico pubblico numero uno di toghe e Polizia), segretario e vicesegretario nazionale di Forza Nuova, Stefano Schiavulli, Luigi Aronica (storici militanti di Fn) e Fabio Corradetti (figlio di Castellino)".

"Le notifiche di questa mattina - conclude la nota -, in pieno clima di apartheid sanitario incombente, sono un chiaro messaggio minatorio a chi ha dimostrato di non voler piegare la testa a difesa delle libertà di tutti".