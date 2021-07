Solo 'eccesso colposo di legittima difesa' per l'assessore leghista

Cambia l'accusa, alleggerendosi, per l'assessore leghista alla Sicurezza di Voghera Massimo Adriatici. Non piu’ omicidio volontario ma ’eccesso colposo di legittima difesa’ per avere ucciso con un colpo di pistola il 39enne marocchino Youns Boussetaoui. A quanto si apprende, inizialmente il magistrato aveva accolto la contestazione di reato ipotizzata dai carabinieri poi, compiute alcune attività istruttorie tra cui l’ascolto dei testimoni e l’interrogatorio di Adriatici, l’accusa è diventata molto meno severa. L’eccesso colposo di legittima difesa si verifica quando, codice penale alla mano, "la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile in seguito a imprudenza, o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza". Cambia l'accusa, alleggerendosi, per l'assessore leghista alla Sicurezza di Voghera Massimo Adriatici. Non piu’ omicidio volontario ma ’eccesso colposo di legittima difesa’ per avere ucciso con un colpo di pistola il 39enne marocchino Youns Boussetaoui. A quanto si apprende, inizialmente il magistrato aveva accolto la contestazione di reato ipotizzata dai carabinieri poi, compiute alcune attività istruttorie tra cui l’ascolto dei testimoni e l’interrogatorio di Adriatici, l’accusa è diventata molto meno severa. L’eccesso colposo di legittima difesa si verifica quando, codice penale alla mano, "la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile in seguito a imprudenza, o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza".

Massimo Adriatici era stato un poliziotto proprio nella cittadina in cui è avvenuto l’omicidio. Entrato nel 1995 in polizia come agente, aveva vinto il concorso per passare al grado di vice sovrintendente e ha poi lasciato la divisa nel 2011. Laureatosi in Giurisprudenza quando ancora era in polizia, era diventato avvocato, affiancando alla libera professione l’insegnamento. Professore a contratto di Diritto processuale penale, ha collaborato in modo occasionale con l’Università del Piemonte Orientale ’Amedeo Avogadro’, dove si era laureato, e con la Scuola di Polizia di Alessandria, dove era molto apprezzato dagli allievi agenti.