Gli idranti spengono i fuochi di guerriglia a Roma: 12 fermi

Sono 12, al momento, i fermati a Roma, per gli scontri per la manifestazione no lockdown indetta da Forza Nuova a piazza del Popolo. La manifestazione è cominciata alle 17 con circa 300 militanti leghisti che si sono ritrovati a piazza Cavour, a Roma, per contestare il Dpcm emanato per contenere l’epidemia da Covid-19. I manifestanti hanno così marciato per unirsi ai militanti di Forza Nuova già presenti a piazza del Popolo, circondati da un robusto schieramento di polizia. Anche questa volta la piazza è stata circondata lasciando come unica via di fuga il varco per il Flaminio.