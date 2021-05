Strage Bologna: prossima udienza venerdì 21 maggio. In aula il teste Cavallini

Oltre a Gilberto Cavallini, nella prossima udienza saranno sentiti altri tre testimoni: il giornalista Gian Antonio Stella, il critico gastronomico Edoardo Raspelli, che dovrà riferire dei suoi rapporti con l’ex capo dell’Ufficio Affari riservati del ministero dell’Interno, Federico Umberto D’Amato, in particolare riguardo al periodo in cui entrambi collaboravano con L’Espresso, e infine l’antiquario Agostino Vallorani, che dovrà spiegare i suoi rapporti con Paolo Bellini e le protezioni di cui godette quest’ultimo.La Corte d’Assise ha inoltre autorizzato la proiezione, sempre nella prossima udienza di venerdì 21 maggio, di un’intervista a Licio Gelli, ritenuto dagli inquirenti uno dei mandanti, organizzatori e finanziatori della strage assieme a D’Amato, Umberto Ortolani e Mario Tedeschi, rilasciata alla trasmissione televisiva ’Bersaglio Mobile’. La difesa di Bellini si era opposta a far sentire l’intervista, ma la Corte ha deciso diversamente.