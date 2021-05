Blitz delle pronipoti: riaperta la tomba di Mussolini

La cripta Mussolini al cimitero di Predappio (Forlì-Cesena) è e rimane aperta per tutta la giornata odierna. A visitarla, al momento, alcune decine di persone, fra le quali due comitive organizzate arrivate da fuori Romagna. A gestire l'accesso alla tomba un servizio d'ordine fatto da volontari.E' questo l'ulteriore passo del crescente contrasto che divide gli eredi del Duce. Proprio ieri avevamo pubblicato la lettera, diffusa dalla consigliera comunale romana Rachele Mussolini, firmata genericamente 'famiglia Mussolini'. Il messaggio sconfessava la riapertura annunciata dalle pronipoti, Vittoria e Orsola Mussolini, sostenendo che sarebbe avvenuta successivamente, in estate. Le due donne sono arrivate ieri a Predappio, scoprendo che era stata sostituita la serratura della porta d'accesso alla cripta. Le pronipoti hanno quindi chiamato i carabinieri, hanno presentato denuncia per la sostituzione, che ritengono illegittima, della serratura, e un fabbro che ha provveduto a ripristinare l'accesso alla cripta.