Catania: i fantasmi del passato contro il coprifuoco

Altra apparizione dei Fantasmi del Passato, che contestano la gestione repressiva dell'emergenza covid. La terza uscita in due settimane. Questa volta in forma di flash mob. Nella trafficata circonvallazione di Catania, sopra la fontana del tondo Gioeni si è svolta una vera e propria impiccagione per manifestare il dissenso nei confronti delle nuove misure introdotte da questo governo non eletto dai cittadini. Un evidente richiamo alla simbolica morte economica di tanti operatori soffocati dai divieti cervellotici e ossessivi del governo. In particolare la riconferma del coprifuoco alle 22.

"Una misura totalmente repressiva e insensata - spiega una breve nota diffusa dal movimento - La pazienza è finita. Le nostre azioni continueranno a oltranza fino alla totale cessazione di ogni divieto e limitazione".