25 aprile, Trieste ricorda i caduti della Repubblica Sociale ed i martiri delle foibe. L'iniziativa di Avanguardia, Gud e Vfs

Come tradizione consolidata nel tempo, in occasione del 25 aprile, i militanti triestini di Avanguardia, il Gruppo Unione Difesa, il Veneto Fronte Skinhead e Forza Nuova si sono radunati, in buon numero, presso la Foiba di Basovizza per onorare i caduti della Repubblica Sociale Italiana e le vittime delle foibe. Triste non scorda e ricorda sempre, con dovuto rispetto, chi ha combattuto per la sua Terra. Trieste non dimentica i crimini dei "liberatori" comunisti e degli anglo americani. E' stata deposta una corona di fiori ed è stato chiamato il minuto di silenzio in ricordo dei caduti della Rsi ed i martiri delle foibe.