Verona, blitz della Digos contro CasaPound per gli scontri a Veronetta: 11 indagati

Il decreto di perquisizione, disposto dalla Procura di Verona, scaturisce da un'attività d'indagine nata a seguito di un episodio avvenuto la sera del 2 dicembre scorso.

In quell'occasione venne segnalata una lite tra una ventina di giovani che si erano lanciati bottiglie di vetro e sampietrini in Piazza Santa Toscana, a Veronetta. All'arrivo delle volanti, i giovani erano fuggiti nelle vie limitrofe e dopo un breve inseguimento era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un ventunenne residente a Cesena. Alcuni militanti della sezione scaligera di CasaPound avevano fronteggiato un gruppo di giovani, riconducibili alla galassia antagonista della sinistra scaligera, che aveva da poco affisso volantini contro l'estrema destra veronese.