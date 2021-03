Il senatore Elio Lannutti a processo per un post sui social sui Protocolli dei Savi di Sion

Il senatore Elio Lannutti sarà processato per propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale etnica. Il parlamentare eletto nel Movimento Cinque Stelle ed espulso dal movimento politico fondato da Beppe Grillo per non aver votato la fiducia al governo Draghi, dovrà rispondere davanti a un giudice di quanto pubblicato sui suoi profili social il 20 gennaio 2019. Su Twitter e Facebook il giornalista e saggista, presidente onorario di Adusbef (associazione di tutela dei consumatori specializzata nel settore bancario), condivise un articolo pubblicato sul sito Saper-link-news.com dal titolo Le 13 famiglie che comandano il mondo.

Lannutti accompagnò la condivisione con un commento chiaro: "Gruppo dei Savi di Sion e Meyer Amschel Rothschild, l'abile fondatore della famosa dinastia che ancora oggi controlla il sistema bancario internazionale, portò alla creazione del manifesto I Protocolli dei Savi di Sion suddiviso in 24 paragrafi, descritto come soggiogare a dominare il mondo con l'aiuto del sistema economico, oggi del globalista, dei banchieri di affari e finanza criminale. Una frase scritta in italiano abbastanza zoppicante ma sufficiente per il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Terni dove il senatore è residente ad emettere un decreto di citazione a giudizio. L'udienza è prevista per il 29 marzo.