Gela, manifestazione di Forza Nuova l'imputato si difende: non feci il saluto romano

Non ho fatto il saluto romano. C’è stata la chiamata del presente e ho detto per tre volte “per i martiri delle foibe”. Io, però, non ho fatto il saluto romano”. Cosi si è difeso il militante gelese di Forza Nuova, finito a processo con l’accusa di apologia di fascismo, dopo quanto accadde durante una manifestazione di cinque anni fa, organizzata in città dai vertici regionali, nella giornata di commemorazione delle vittime delle foibe.

Le riprese video di quel corteo e della cerimonia, svoltasi davanti al monumento al milite ignoto in piazza Martiri della libertà, immortalarono diversi militanti di Forza Nuova, con le braccia tese, intenti a fare il saluto romano. “Fu una manifestazione pacifica, senza disordini, ha proseguito Ivan Aliotta, era regolarmente autorizzata dalla questura. Oggi, il gruppo locale di Forza Nuova si è sciolto. Non ne faccio più parte