Contro la dittatura sanitaria e tecnocratica Forza Nuova scende sabato in piazza. L'iniziativa di Torino

In diverse città del Nord, del Centro, dul Sud, isole comprese, i militanti di Forza Nuova saranno in strada contro Draghi e la dittatura sanitaria e tecnocratica per una raccolta di firme. Dell'iniziativa ci da notizia una nota diffusa alla stampa, da Luigi Cortese, coordinatore regionale di Forza Nuova Piemonte che pubblicizza l'evento torinese. Nota che riportiamo integralmente.

Tutto secondo copione. L'era Draghi inizia con un piano di vaccinazione di massa, nuove chiusure e politiche economiche dettate dalla Troika. Il nuovo tiranno - l'incappucciato della finanza, l'uomo delle banche e del Britannia, l'eurocratico per eccellenza - sta già gettando la maschera.Draghi e vampiri sono pronti a sbranarsi la "carcassa" di un'Italia morente e forse arresa. Noi chiamiamo alla mobilitazione tutti gli italiani che non vogliono morire con il bavaglio dell'Oms in faccia ed il cappio di Bruxelles al collo. Sabato a Torino, Piazzale Grande Torino angolo Corso Agnelli, FORZA NUOVA scende in piazza.Al grido Italia Libera! Al grido Exit! Fuori dall'Ue, dall'euro e dalla Bce. Contro Draghi e la dittatura sanitaria e tecnocratica. Lanciamo la campagna per uscire da questa Europa. La tua firma contro la tirannia. La tua firma contro Draghi. La tua firma per la libertà. Ti aspettiamo sabato nelle piazze d'Italia