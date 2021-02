Caserta piange Michele Falcone, storico esponente della Fiamma

E' andato avanti, a 78 anni, il professore Michele Falcone, storico esponente del Movimento Sociale Italiano prima della Fiamma Tricolore poi, degno rappresentante di quella destra intellettuale e raffinata i cui valori ha portato avanti con coerenza ed integrità.

Fu consigliere comunale di Caserta e consigliere provinciale del Movimento Sociale Italiano Destra Italiano. Fu tra i pochi casertani a non credere nella svolta governista di Alleanza Nazionale voluta da Gianfranco Fini e sostenuta da quasi la totalità dei congressisti, avvenuta con il congresso di Fiuggi del gennaio 1995.

Fu tra i fondatori, insieme a Pino Rauti, del Movimento Sociale Fiamma Tricolore, formazione politica per la quale fu segretario provinciale a Caserta e dirigente nazionale. Avrebbe compiuto 78 anni il prossimo 11 settembre.

Per la sua coerenza ideale, non ha avuto la carriera politica che avrebbe meritato per le qualità umane e politiche che ha sempre dimostrato.

Su Appia Polis, un interessante sito di informazione locale, il professore Falcone, giornalista pubblicista ed autore anche di diversi libri di storia locale e di politica, conduceva una rubrica intitolata Pillole di Storia.