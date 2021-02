14 febbraio 1977: il simpatizzante neonazista fa strage in azienda

Fred Cowan, 33 anni, viveva a New Rochelle, cittadina dello stato di New York. Sollevatore pesi dilettante, aveva un fisico massiccio ed era un fanatico suprematista bianco dalle dichiarate simpatie neonaziste, con una vasta collezione di cimeli hitleriani.

La strage di san Valentino di cui si renderà protagonista, presso la Neptune Worldwide Moving Company, l'azienda dove lavorava, è tra i primi omicidi di massa negli Stati Uniti. Si distingue dagli altri "cecchinaggi" per la scelta dei bersagli: la maggior parte delle vittime di Cowan erano componenti delle minoranze etniche e il suo obiettivo principale era Norman Bing, il supervisore ebreo che lo aveva sospeso innescando il raid omicida. Tuttavia, Bing è riuscito a rimanere nascosto nel suo ufficio durante l'intero assalto. In totale, Cowan ha ucciso sei persone e ne ha ferite altre quattro.

La mattina del 14 febbraio 1977, Cowan si è presentato all'edificio di Nettuno con un fucile d'assalto in mano. Due settimane prima, era stato sospeso dal suo supervisore per aver rifiutato un ordine. Dopo aver camminato all'interno dell'edificio, Cowan ha ucciso due dipendenti. Cowan ha poi sparato a due altri dipendenti prima di incrociare un amico di nome Ronald Cowell. La scelta di Cowan di risparmiargli la vita conferma il carattere selettivo della mattanza: "Vai a casa - gli intimò e di 'a mia madre di non venire a Neptune". Quando una quinta vittima cadde, la polizia circondò l'edificio, ma Cowan continuò a sparare il suo fucile d'assalto dalla finestra uccidendo un agente di pattuglia, Allen McLeod e ferendone un altro, Ray Saltiro.

Lo stallo è durato circa dieci ore dall'inizio del massacro, quando la squadra d'assalto ha sentito un colpo di arma da fuoco e ha deciso di irrompere dentro, scoprendo così che Cowan si era tolto la vita sparandosi alla testa.