Letti da noi 29/ Camminando con libero passo, Mario Bortoluzzi racconta gli anni di piombo a Padova

Per la ventinovesima puntata della rubrica Letti da noi, Alessandro Alberti, prezioso collaboratore del blog recensisce Camminando con libero passo, una storia padovana 1969 1978 di Mario Bortoluzzi edizioni Altaforte, di cui consiglio una attenta ed approfondita lettura.

Un romanzo storico dell'esperienza politica nelle file del Fronte della Gioventù, organizzazione giovanile dell'allora Movimento Sociale Italiano, in una città tradizionalmente rossa e difficile come Padova.





Dopo anni in cui la storia dell'esperienza giovanile missina a Padova è stata ignorata da tanti autori di area, finalmente la penna di Mario Bortoluzzi ne traccia uno spaccato, relativo agli anni della sua gioventù. Il testo per precisa volontà dell'autore si snoda tramite la formula del romanzo storico. Quindi un modo più semplice e scorrevole per essere compreso da tutte le generazioni e in particolare da quelle più giovani. Il libro: Camminando con libero passo - una storia padovana 1969 1978, edizioni Altaforte, fatte le dovute trasposizioni è anche la storia italiana del Fronte della Gioventù e del Msi nei terribili anni 70, perché a differenza di quanto detto da Capanna quegli anni non furono affatto formidabili. L'esperienza politica di Mario strettamente collegata ai suoi amici della Giovane Italia prima e del Fronte della gioventù poi, si intreccia tra la sua personale acquisizione di una coscienza politica, una conseguente cultura militante e i fatti di cronaca di allora.