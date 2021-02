Ceparana(Sp): "sei un antifascista, skin prende a schiaffi un diciottenne, denunciato

Un'aggressione di chiara connotazione politica è avvenuta nel pomeriggio di lunedì a Ceparana, comune di poco più di 5 mila abitanti della provincia della Spezia Come informano i carabinieri si tratta di soggetti noti nell'ambito del costante monitoraggio degli ambienti estremisti.

Tutto è accaduto quando un giovane che stava passeggiando tranquillamente nelle strade di Ceparana ha incrociato un gruppetto di quattro giovani, tre ragazzi e una ragazza, poco più grandi lui. Per motivi ancora in parte da chiarire, i quattro, si sono avvicinati e ne è nata una breve discussione, nel corso della quale gli avrebbero dapprima urlato “sei un antifascista”, mentre poi uno di loro sferrava una manata al volto del ragazzo, allontanatosi poi per le strade adiacenti assieme agli amici.

Il giovane colpito si è poi recato all’ospedale della Spezia, dove gli è stata riscontrata una ecchimosi al volto, guaribile in pochi giorni. Non prima però di aver richiesto l’intervento dei carabinieri, che hanno attivato le indagini e in pochissimo tempo hanno identificato gli appartenenti al gruppo.

I quattro sono risultati già conosciuti e gravitanti nell’area dell’estrema destra spezzina. L’episodio è stato riferito alla Procura della Spezia e l’autore dello schiaffo dovrà rispondere di lesioni personali. I carabinieri si sono poi recati oggi nell’abitazione dell’aggressore per effettuare una perquisizione ed hanno rinvenuto e sequestrato alcune mazze, un coltello ed altri oggetti atti ad offendere.