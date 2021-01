Roma, sorveglianza speciale per Giuliano Castellino: "e' pericoloso"

Gli agenti dell‘Anticrimine hanno notificato un provvedimento di sorveglianza speciale nei confronti di Giuliano Castellino, leader romano di Forza Nuova, emesso dal Tribunale di Roma su proposta del questore Carmine Esposito. La proposta era stata avanzata subito dopo gli episodi avvenuti nell’ottobre scorso a piazzale Ostiense e a piazza del Popolo durante i quali Castellino, aveva violato le disposizioni in vigore per l’emergenza Covid e tenuto condotte di «pubblica istigazione alla contravvenzione delle stesse».Gli agenti dell‘Anticrimine hanno notificato un provvedimento di sorveglianza speciale nei confronti di Giuliano Castellino, leader romano di Forza Nuova, emesso dal Tribunale di Roma su proposta del questore Carmine Espositoridi . La proposta era stata avanzata subito dopo gli episodi avvenuti nell’iottobre scorso a piazzale Ostiense e a piazza del Popolo durante i quali Castellino, aveva violato le7 disposizioni in vigore per l’emergenza Covid e tenuto condotte di «pubblica istigazione alla contravvenzione delle stesse».

Il tribunale, nell’applicare la misura di prevenzione per due anni con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza, accogliendo la richiesta del questore, ha imposto al Castellino il divieto di partecipare a pubbliche riunioni senza il preventivo assenso dell’autorità competente: in caso di violazione, nei confronti del sorvegliato sarà applicata la reclusione da uno a cinque anni sarà consentito l’arresto anche fuori flagranza. Al centro del provvedimento, le manifestazioni di protesta non autorizzate e attuate in violazione della normativa regionale che precludeva la circolazione nella pubblica via a partire dalla mezzanotte, quale quella del 27 ottobre scorso in piazza del Popolo a Roma. In particolare, il tribunale evidenzia che Castellino «è da considerare pericoloso» poiché «organizza forme di protesta destinate a sfociare in scontri con le forze dell’ordine, in quanto, non solo attuate mediante iniziative non autorizzate ma deliberatamente tese (come significato dai post su web che le promuovevano, le annunciavano e le rivendicavano) ad elevare il livello di conflittualità sociale con modalità che includono il programmato scontro fisico con gli appartenenti alle forze dell’ordine