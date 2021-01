Giornata della Memoria, i tre consiglieri di centrodestra a Cogoleto fanno il saluto romano. Lo sdegno dell'Anpi

Astenuti"?, "favorevoli?", "contrari"? Il presidente del consiglio comunale va alla chiama per il voto e dai banchi della minoranza si alzano le braccia tese come in un saluto romano. È successo mercoledì 27 gennaio nel Giorno della Memoria, a Cogoleto, comune di quasi 9 mila abitanti della città metropolitana di Genova.Un gesto considerato gravissimo dal sindaco e dalla maggioranza di centrosinistra, ancor più grave perchè accaduto il giorno in cui si ricordano le vittime della Shoah nazista. Una ricorrenza che, evidentemente, non ha dissuaso i politici locali dai loro intenti.Dopo i saluti romani dei consiglieri Biamonti, Amedei e Siri, dentro e fuori dall aula è scoppiata la bagarre. Le polemiche sono destinate a continuare nelle prossime ore, con interrogazioni urgenti e richiesta di scuse e dimissioni da parte dei tre consiglieri che si sono esibiti nel gesto nostalgico.