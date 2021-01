Biella:cercarono di bruciare bandiera dell'Unione Europea rinviati a giudizio tre miltanti Forza Nuova

Tre militanti biellesi di Forza Nuova lo scorso mese di aprile cercarono di bruciare una bandiera dell'Unione Europea in via Marconi. Il tentativo non andò in porto perché la bandiera era formata da materiale ignifugo per cui la bandiera fu successivamente tagliata a pezzetti. I tre militanti del movimento politico guidato da Roberto Fiore sono stati rinviati a giudizio

Il filmato del vilipendio alla bandiera era stato pubblicato su un sito internet e subito dopo ripreso da siti e giornali. Grazie al filmato è stato possibile per le forze dell'ordine inviduare gli autori del gesto.