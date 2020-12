Sangue a San Siro: Manduca voleva fuggire non uccidere. Le motivazioni del Gip

Per Manduca, assistito dall'avvocato Eugenio Briatico, i pubblici ministeri di Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri avevano chiesto 16 anni di carcere per omicidio volontario col cosiddetto 'dolo eventuale'. Nelle motivazioni appena depositate della sentenza, emessa lo scorso 30 novembre, il giudice chiarisce le ragioni, anche giurisprudenziali, per cui "in un quadro probatorio così magmatico e fragile" si può ritenere la "condotta del Manduca connotata da colpa con previsione e non da dolo".