7-8 dicembre 1970 Delle Chiaie: golpe Borghese e complotti antifascisti

fondatore di questo blog insieme al sottoscritto abbiamo intervistato

, in occasione della presentazione del suo libro L'Aquila ed il Condor ad Anzio. Dal video integrale della conferenza, abbiamo estrapolato e connesso i due passaggi in cui Stefano Delle Chiaie spiega perché Licio Gelli non c'entra niente con il golpe Borghese ma era il protagonista dei successivi golpi bianchi che il leader di Avanguardia Nazionale definisce "complotti antifascisti". Il fatto che i magistrati li abbiano unificati in un unico processo è proprio la prova che Borghese fu strumentalizzato, sostiene Delle Chiaie, per coprire i tentativi dei Pacciardi e dei Sogno, eroi antifascisti.

Nell'inverno del 2014