Gli antiMes, Gasparri e un dito contro il cielo

"Mercoledì pomeriggio il senatore Maurizio Gasparri, ex Msi, ex An, ex PdL, oggi Forza Italia, è stato duramente contestato dai romani in mobilitazione contro il Mes". A dare la notizia il leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino che è stato uno degli organizzatori della protesta e ha diffuso un brevissimo video della contestazione.

"Affamatore del popolo! Traditore della patria! Buffone! Buffone!, gli è stato gridato di tutto - afferma la nota - e così il senatore del centrodestra è stato allontanato da Piazza del Pantheon, scappando come un coniglio, come è sua abitudine. Solo dopo essere arrivato a distanza di sicurezza ha alzato il dito medio, mostrando lo stile e la pochezza che contraddistinguono tutta la destra italiana".

"Oggi più che mai - conclude Castellino - il fronte di liberazione e la resistenza nazionale al Puc (Partito Unico del Covid), al Mes e al Grande Reset non fanno sconti a nessuno".