Cerquoni (Lega): no allo sgombero di Acca Larentia

“La proposta dello sgombero dei locali in via Acca Larentia voluta dalla presidente Lozzi, ci vede fortemente contrari. La matrice che muove tali proposte è frutto dell’odio ideologico e non di un reale interesse per la città. Occorre comprendere che AccaLarentia è parte integrante della storia della destra italiana, da considerarsi luogo della memoria italiana e non solo romana. E’ vergognoso paragonare quella storica sede ad una qualsiasi occupazione. Nessun problema di ordine pubblico è alla base di questa delibera, che rappresenta solo una superficiale propaganda elettorale del M5S spinta dall’ignoranza”.Flavia Cerquoni, capogruppo Lega Municipio VII e dirigente Lega Roma, in un'intervista a CulturaEuropa.eu ha argomentato la sua opposizione alla scelta del sindaco di Roma Virginia Raggi di inserire la sezione martire di Acca Larentia tra le sedi "fasciste" da sgomberare