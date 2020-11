In ogni quartiere, in ogni città: capire, disobbedire, combattere. L'iniziativa degli Italiani liberi condivisa da Castellino

I media ormai hanno assunto la funzione di agenti della sovversione impegnati platealmente nel tentativo di rovesciare la Sovranità dello Stato per impoverire la Nazione ed il Suo Popolo.I social si sono uniti nel piano quando in questo stesso momento stanno censurando apertamente i messaggi di peso contro la falsità del Covid e, oscurando le dirette più pungenti di molte voci importanti di Virologi, Economisti, Giuristi e Statisti e militanti per la libertà.E’ una manovra a tenaglia.

Tutte le derivazioni del sistema stanno attaccando in branco il Dissenso e la Disobbedienza Popolare per costringerla a firmare la resa e a lasciare la strada libera al Nuovo Ordine Mondiale.Ma Noi Italiani saremo ancora più forti.Proprio per questo iniziamo la Diffusione Capillare della Disobbedienza nelle Città e nelle Periferie.Per poi convogliare tutti a Roma il 15 Novembre!





O il Popolo caccerà il Governo, oppure il Governo caccerà il Popolo".