Avanguardia, la Comunità replica: ma voi che fate

Avremmo preferito con ONORE e DIGNITÀ, noi sì! - continuare ad ignorare, ma non si può rimanere indifferenti dinanzi all’ultimo immotivato, malevolo attacco che, sotto forma di “appello” (ma non erano gli appelli antifascisti che si firmavano?) fatto circolare tra i Camerati, ci viene ancora una volta lanciato.

Innanzitutto ci chiediamo se tutti i Camerati elencati siano effettivamente a conoscenza dell’intento dell’appello a cui avrebbero aderito. È sicuramente lodevole l’intento di preservare il patrimonio di valori che appartiene ad AVANGUARDIA NAZIONALE, ed infatti è quello che noi di Comunità di Avanguardia tentiamo con lealtà e perseveranza di testimoniare quotidianamente, possono affermare lo stesso taluni “firmatari”? Possono, senza incorrere nella menzogna, testimoniare altrettanto? La domanda che Vi rivolgiamo è: cosa fate? Cosa fate, non cosa avete fatto, perché non è dato congedarsi dalla battaglia! Forse dimenticate che siamo abituati a ritenere che il diritto alla critica si conquista e si mantiene soltanto con la lotta! Ed altri possono invocare ONORE e LEALTÀ, loro? Forse mal celatamente si affidano, peraltro senza imbarazzo alcuno, alla memoria corta dell’età senile, speranzosi che non venga ricordato il loro definitivo allontanamento per indegnità da AVANGUARDIA NAZIONALE ! Noi continuiamo la BATTAGLIA per l’affermazione dei nostri Valori, noi FACCIAMO, e voi? Da ultimo, è bene ricondurre a verità quanto falsamente sostenuto nel noto “appello”. L’impegno assunto in fede di Parola è stato quello, da noi rispettato, di non utilizzare mai la RUNA di AVANGUARDIA, ma il nome di “Comunità di Avanguardia”, approvato e condiviso da Stefano, è rimasto chiaramente estraneo ad ogni discussione!

Infatti in nessun momento ci siamo posti come prosecutori, anche sotto mentite spoglie, di AVANGUARDIA NAZIONALE, esperienza esaltante, ma irripetibile! Infine, anche noi abbiamo sorriso alla storia della nostra adesione ad un governo ombra, alla quale siamo naturalmente estranei !

COMUNITA’ DI AVANGUARDIA