Castellino invita Povia: canta per noi stanotte in piazza

"Scenderemo in piazza con le mazze. Se continuiamo di questo passo, succederà per forza". Così ieri il cantautore Povia nella sua diretta social quotidiana. Un annuncio duro, che ha trovato il favore di Forza Nuova, con il leader romano, Giuliano Castellino, che lancia un appello al cantautore. "Siamo onorati di regalare la tessera Forza Nuova a Povia - dichiara Castellino all'Adnkronos - e lo invitiamo, al grido 'Italia libera', a venire a suonare per i romani e gli italiani a Piazza del Popolo a mezzanotte".

"Il cantante Povia, da sempre uomo libero - prosegue - ed artista controcorrente e per questo boicottato dalla dittatura mediatica e dai radical-chic, si schiera forte e chiaro con l'Italia in rivolta contro l'oppressione sanitaria e tecnocratica. Non solo, dimostrando una visione politica e geopolitica corretta e profonda, punta il dito contro la Cina, Bruxelles e il globalismo. Povia è uno di noi". "Musica ed arte contro Dpcm, coprifuoco e lockdown. Canzoni di libertà per Italia libera", conclude Castellino.

Intanto è cominciata stamattina a piazza del Pantheon la mobilitazione forzanovista con un'iniziativa del mondo dello sport amatoriale e dilettante.