Un Antifa al 100% sospettato per l'omicidio di Portland

La carovana di supporter di Trump ha immediatamente abbandonato dopo gli spari la zona del centro. Gli amici hanno definito Danielson un "patriota che amava l'America" ma il leader dei Patriot Prayer ha confermato i legami tra la vittima e il suo gruppo attivistico anti-BLM.

Ad ogni modo, a prescindere dalla questione "linguistica", il Corriere offre un ritratto a tinte fosche della "persona d'interesse".

La sorella 36enne ha raccontato che il 48enne, già separato dalla moglie, si era allontanato dalla famiglia di origine - con cui dava spesso in escandescenze - da almeno 3 anni. Lo ha descritto come uomo «molto impulsivo e irrazionale, uno che “abbaiava” molto e “mordeva” poco». Avrebbe rubato i medicinali alla madre e pare fosse pieno di debiti.

Il 5 luglio perché durante una delle manifestazioni di Black Lives Matter era stato fermato con una pistola carica per strada, tentando di resistere all’arresto. Non ha scontato nessuna pena, perché il 30 luglio le accuse sono cadute ma non è chiaro il motivo.





Michael Forest Reinoehl, che si dichiara ex snowboarder di professione, ha due figli. Con il ragazzo, 17enne, è stato fermato una notte di giugno mentre gareggiavano in velocità su due auto diverse, a 180 km all’ora, in autostrada. Ma non si era presentato davanti alla corte. Un’altra volta è stato fermato alla guida di una Cadillac con la figlia di 11 anni: nell’auto aveva marijuana, pillole e una Glock carica per la quale non aveva una licenza.

Un mese fa a Portland si era fatto intervistare da Bloomberg, raccontando davanti alla telecamere di essere stato ferito dagli agenti durante una protesta (qui, in una foto su Instagram, mostra le ferite).







Così il Corriere della Sera ieri parlava dell' "accusato" per l'omicidio di Portland. Ma al momento, precisa un video con grafiche del Wall Street Journal, Reinoehl è soltanto "persona di interesse", il termine legale usato negli Stati Uniti quando si identifica qualcuno coinvolto in un'indagine penale che non è stato arrestato o formalmente accusato di un crimine. Poiché è invalso un uso eufemistico del termine per indicare un "sospettato", il WSJ - molto più attento al rispetto delle forme e delle regole deontologiche - precisa nella schermata seguente che la Polizia ha dichiarato di non aver effettuato arresti né di avere sospetti. La polizia è arrivata sulla scena del crimine in un minuto e ha aperto un'indagine per omicidio.