Torino, attacco antagonista alla sede dell'Ugl. La denuncia del segretario generale Capone

Nuovo attacco ad una sede regionale della Ugl, questa volta in Piemonte, a Torino, in Via Sacchi 43. Lo riferiscono in una notasegretario regionale del Piemonte e, segretario generale, secondo cui si tratta di "un atto gravissimo di vandalismo e violenza politica, per cui chiediamo solidarietà da parte del Governo, delle Istituzioni del territorio e delle altre parti sociali"."Esprimiamo - proseguono Murella e Capone, lo sdegno personale di molti rider, che sicuramente non si rispecchiano in questo atteggiamento vergognoso. Gli uffici sono stati violati, con grande spavento dei dirigenti sindacali presenti che si sono barricati all’interno, mentre fuori decine di persone inveivano con cori e fischi, lasciando dei teli sulle porte con scritte denigratorie. Questo vile assalto, dopo quello di Bologna, e’ stato condotto da sedicenti rider verosimilmente appartenenti all'area dei centri sociali evidentemente più interessati alla violenza politica che ai diritti dei lavoratori