Un anno dopo proviamo a raccontare Stefano Delle Chiaie

, un anno fa ho pubblicato buona parte dei link con gli attacchi dei post, per offrire un contributo di conoscenza e di approfondimento sulla figura del leader nazionalrivoluzionario più amato e più odiato d'Italia. In giornata pubblicherò un post analogo con i materiali prodotti in quest'anno e qualche testo "nuovo".

Casertano di nascita (tra tre giorni avrebbe compiuto 83 anni), romano d'adozione, come era solito definirsi, è stata una figura politica davvero controversa, come nessuna altra. Per decenni liquidato, sia dai camerati che dai compagni, come il provocatore, l'infiltrato per eccellenza.

Accuse che non rendono onore ad un militante rivoluzionario che nel corso di una vita avventurosa, ha attraversato quasi 60 anni di storia repubblicana cercando di costruire un modello diverso che non fosse quello di uno Stato per la gran parte del tempo, asservito agli Stati Uniti, che ha vissuto da protagonista i periodi bui e violenti, della contestazione prima, degli opposti estremismi poi.

E’ indubbio invece che la sua figura vada ricondotta ad uno scenario internazionale, che è a lui più consono, avendo operato per 17 anni in 3 diversi continenti, “sporcandosi” le mani in attività di contro guerriglia e di consulenza con i regimi e movimenti anti comunisti di diversa natura, sempre mantenendo il rispetto e l’assoluta fedeltà dei suoi militanti che in lui riconoscevano la leadership di un capo dallo stile di vita rigoroso e spartano e dalla dedizione totale alla causa rivoluzionaria.

Ho partecipato, in qualità di relatore e di intervistatore, ad alcune presentazioni de l’Aquila ed il Condor, ed il leader di Avanguardia Nazionale ha risposta, con la massima onestà intellettuale alle mie domande, anche a quelle “scomode”, come quella sulla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969. Stefano mi precisò che il giorno stesso della strage i militanti di Avanguardia Nazionale iniziarono loro indagini sull’accadimento, in quanto convinti e consapevoli di dover combattere contro un atto vile, estraneo alla loro concezione della politica. Specificandomi che il 13 dicembre dello stesso anno, nel corso di una riunione, diede precisi compiti ai singoli militanti, per difendere il buon nome di Avanguardia Nazionale, organizzazione politica senza padroni e senza padrini, per questo chiamata in causa con responsabilità in stragi come quella di Piazza Fontana e di Bologna o sul presunto golpe bianco di Edgardo Sogno.