In piazza senza mascherine. Polizia al lavoro sui video

Saranno analizzate nelle prossime ore le immagini registrare dalla polizia scientifica nel corso della manifestazione "negazionista" del Covid a Roma . Verranno sanzionate le inosservanze accertate. A partecipare al raduno contro la "dittatura sanitaria" in epoca Covid centinaia di persone che non indossavano la mascherina.Fischi e insulti rivolti ad Enrico Mentana durante la manifestazioni di oggi a Roma - organizzata dal Popolo delle Mamme insieme ai no vax e ai no mask - quando sul palco è stato letto il post del giornalista che ha commentato l’evento in corso."Erano decenni che non sentivo così tante boiate insieme come quelle che ho ascoltato in pochi minuti al raduno negazionista", ha scritto Mentana che è stata subissato di fischi.Durante la manifestazione, poi, è stato lungamente oltraggiato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed è stata bruciata una foto di Papa Francesco. Insulti anche al presidente del Consiglio Giuseppe Conte.In piazza c’erano oltre 1000 persone, tra gruppi di estrema sinistra ed estrema destra, movimenti per le famiglie, no vax e no mask (per l'agenzia AdnKronos, 1500 per la Questura, 2000 per il Messaggero).