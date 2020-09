Forza Nuova Roma, Riccardi sostituisce Castellino al vertice

Cambio della guardia al vertice romano di, recentemente promosso vicesegretario nazionale del movimento nazionalrivoluzionario, ha passato le consegne: "simbolo di continuità e di futuro. Dalle lotte sociali nei quartieri alla lotta di liberazione contro le dittature, Roma è in ottime mani!"Lo rende noto un enfatico comunicato dell'ufficio stampa che ringrazia Castellino per l'impegno profuso e i sacrifici affrontati, tra carcere, arresti domiciliari e processi vari, per una militanza sempre sopra le righe. "Dopo 3 anni di militanza, nonché di duri sacrifici, 3 anni che hanno visto Forza Nuova radicarsi nei territori, infiltrarsi ad ogni livello, popolare ed intellettuale, battendosi costantemente, dalle lotte sociali nei quartieri a quelle di controinformazione con L'ITALIA MENSILE, e dopo aver riportato il Movimento in prima linea nella lotta contro le dittature sanitaria, finanziaria, giudiziaria, mass mediatica e culturale, il nostro Giuliano Castellino - diventato vicesegretario nazionale - lascia il posto al giovane, ma forte e caparbio, Riccardo Ricciardi.Un segnale di continuità con gli occhi puntati alle lotte future, che dovranno vedere persino le più giovani generazioni formate e pronte alle nuove mobilitazioni per le libertà.La battaglia per la liberazione nazionale è iniziata, la rivoluzione è in corso, e FN schiera i suoi quadri e i suoi militanti migliori, pronti a combattere al fianco degli italiani liberi alla conquista del futuro che ci appartiene".