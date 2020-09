Forza Nuova a Napoli, Fiore punta sull'usato sicuro: Lezzi e Trisciuoglio

Lezzi (intanto rompe con Sollazzo e dà vita al suo Comitato disoccupati organizzati e poi al Cartello disoccupati uniti per il lavoro. Ha trovato il tempo di entrare in Forza Nuova, litigarci, rientrare in An per ritornare nel movimento estremista, dove gli offrono i galloni di segretario provinciale. Immediata la solidarietà di Roberto Fiore che in una conferenza stampa:

sostiene la completa innocenza di Salvatore Lezzi, vittima di un castello di menzogne che non trova nessun riscontro nella realtà dei fatti. Sono migliaia, infatti, i napoletani che hanno trovato lavoro tramite Salvatore Lezzi e le sue Liste, senza aver mai pagato nulla. si stupisce come Alleanza Nazionale, partito in cui militava Salvatore Lezzi al tempo dei fatti, non abbia dichiarato nulla. denuncia che è in atto un tentativo di smantellare l’unica organizzazione sociale che in Italia sfugge al controllo dei partiti tradizionali e dei sindacati.

All'epoca dei fatti il Ros ha tempestivamente diffuso uno stralcio dell'intercettazione dove Manni, un ex carabiniere, annuncia un programma stragista definendo la strage alla stazione di Bologna "un'opera d'arte". Il suo interlocutore è un avvocato radiato dall'Albo per truffa, leader di un movimento di solidarietà con i detenuti ben agganciato con la curia napoletana e che vanta sostenitori illustri.

Il gip definisce così il suo ruolo associativo: costituendo movimento politico denominato “IDENTITA’ NAZIONALE”, redatto da TRISCIUOGLIO Nicola, ideologo del movimento medesimo. In particolare, si è accertato che TRISCIUOGLIO esponendo al Manni le finalità della neo costituita identità politica ha affermato di essere stato investito della creazione di tale progetto da parte di ex militanti al M.S.I.. (...) · Nicola TRISCIUOGLIO , pur non avendo un ruolo verticistico in seno all’associazione, è da considerarsi comunque intraneo al gruppo in esame, sostenitore sul piano della condivisione ideologica. Ex avvocato napoletano, radiato dall’ordine degli avvocati partenopeo nel 2005, ha svariati precedenti per truffa, estorsione ed altro, nonché pregiudizi per reati di istigazione all’odio razziale ed apologia al fascismo. Ha fondato il “Movimento Uomo Nuovo” e il movimento politico “Identità Nazionale”. Concorda con il MANNI l’attuazione di un disegno eversivo stragista. É supportato dalla moglie Antonia SANTORO.