2 agosto 1980-2020: le ragioni di una pigra scelta editoriale

Oggi per la prima volta gli "innocentisti" hanno lanciato la sfida, scendendo in piazza. La prima cronaca che leggo , quella di Giuseppe Parente su Napoli, mi dà l'idea di una drammatica semplificazione: le principali personalità presenti sono, infatti, tutte riconducibili a Fratelli d'Italia. E comunque ad avvertire l'esigenza di scendere in piazza sono sparute minoranze. Così come a sfogliare le centinaia di agenzie dedicate al topic trend, fatta salvo l'onore di antichi esponenti di sinistra come Mimmo Pinto che non rinnegano la battaglia innocentista, il tutto finisce per rientrare nella quotidiana logica degli schieramenti contrapposti. Il che rappresenta, in evidenza, un eccellente alibi per la mia componente oblomoviana.