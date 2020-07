Trappeto, offese e minacce sui muri della sede di Forza Nuova

"Puntuale arriva l'odio politico di chi non tollera l'azione solidale di Forza Nuova a Trappeto, che si è sempre contraddistinta come l'unica forza politica che corre in aiuto della cittadinanza trappetese, come nelle scorse settimane in cui i militanti hanno distribuito più di mezza tonnellata di prodotti della terra", dichiara in una nota il responsabile cittadino di FN Maurizio Tinaglia. "Questa mattina - aggiunge Tinaglia - ho trovato i muri imbrattati della sezione e del mio domicilio, con insulti e minacce".

"Colore e tenore delle scritte, denotano la pochezza di contenuti e la miserabile e rancorosa visione del mondo di questa sinistra terminale, alla quale non resta altro che sventolare la bandiera stinta dell'antifascismo in assenza di fascismo" aggiunge Massimo Ursino, dirigente nazionale e responsabile di Forza Nuova Palermo.