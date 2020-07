Strage di Bologna: anche a Napoli il comitato L'Ora della verità in piazza per ricordare le vittime e pretendere chiarezza

Anche a Napoli, come in diverse città del Nord, del Centro, del Sud Italia gli aderenti al Comitato L'Ora della verità si raduneranno in via Chiaia altezza Cinema Metropolitan, domenica 2 agosto alle ore 10,25 per osservare due minuti di silenzio: il primo in ricordo delle 86 vittime della strage di Bologna, il secondo per la verità che non ancora non è stata svelata, a distanza di 40 anni.