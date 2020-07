Revolvere(Federazione Identitaria) attiva una raccolta fondi per sostenere le iniziative del centro studi Pietro Golia

Il centro studi Pietro Golia sito in Napoli, alla via Renovella, è stato oggetto, da parte di ignoti, di atti vandalici. Nella notte tra il 20 e il 21 luglio come ci scrive la collega Marina Simeone, figlia di Generoso, un raid sicuramente meditato ha voluto colpire al cuore un centro di cultura non conforme, nato con la volontà di ricordare e onorare Pietro Golia, un editore a cui va riconosciuto il merito di aver fatto parlare un sud di eccellenza e non di piagnisteo.