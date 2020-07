Razzismo: senegalese pestato a colpi catena a Palermo, 3 arresti

foto d'archivio





Sono stati individuati e arrestati i tre presunti responsabili di un raid razzista avvenuto due settimane fa a Palermo. La Polizia di Stato ha eseguito

un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di C.L e R.V di anni 31, e S.R.V di anni 28. I primi due sono accusati di lesioni personali e violenza privata, aggravate dallo sfondo razziale, il terzo di violenza privata aggravata dallo sfondo razziale.

L’episodio risale al 2 luglio scorso, quando un giovane senegalese fu investito in via Beati Paoli da una vettura sportiva che sfrecciava a velocità sostenuta. Lo straniero aveva rimproverato il giovane alla guida, C L, ma quest’ultimo aveva iniziato ad urlate frasi come "sporco negro" e altri epiteti a sfondo razziale, spalleggiato da un suo amico in moto, R.V. I due avevano anche picchiato con calci e pugni il senegalese. In soccorso della vittima era intervenuto un palermitano che aveva poi accompagnato il senegalese in ospedale. La prognosi è stata di 25 giorni. Dopo qualche ora il ferito era stato affrontato anche da S R V, nipote di R.V con una spranga in mano gli aveva intimato di non presentare

denuncia, minacciando ritorsioni. Le minacce non hanno tuttavia impaurito la vittima che ha raccontato tutto alla polizia consentendo l'arresto dei suoi aggressori.