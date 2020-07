Melito di Napoli: Vincenzo Stravolo rassegna le dimissioni da coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia

La candidatura di Cosimo Amente, figlio di Antonio, sindaco politicamente girovago, di Melito di Napoli, nelle file dei conservatori e sovranisti di Fratelli d'Italia non aveva trovato gradimento da parte della militanza di base e dei dirigenti locali del partito.

A guidare la rivolta dei militanti contro questa candidatura, davvero contro natura, del figlio del sindaco di Melito, è Vincenzo Stravolo, coordinatore cittadino del movimento politico guidato da Giorgia Meloni.

Una candidatura invece apprezzata dalla alte sfere della dirigenza campana, coordinatore regionale Iannone in primis, in quanto sostenitori dell'idea forza di un partito inclusivo e plurale.

Sconfitto dalle scelte della dirigenza nazionale, Vincenzo Stravolo, rassegna le dimissioni dalla carica di coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia con una breve nota, diffusa alla stampa, che riportiamo integralmente.