Eccidio di Schio: denunciati Donazzan, Conte e Cioni

L' assessore regionale all'Istruzione Elena Donazzan, lo storico esponente della destra radicale scledense Alex Cioni e l'ex parlamentare di Alleanza nazionale Giorgio Conte saranno denunciati per manifestazione autorizzata per l'omaggio alle vittime dell'eccidio di Schio . Lo apprendiamo da un post pubblicato su una delle pagine facebook di Alex Cioni e che pubblichiamo integralmente

IL DISEGNO E' CHIARO. METTERE SULLO STESSO PIANO LA GAZZARRA DELLE SINISTRE AUTORIZZATE A MANIFESTARE, CON CHI HA PARTECIPATO ALLA MESSA DEPONENDO UN FIORE IN MEMORIA DELLE VITTIME