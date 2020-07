Dongo, in 150 al presente per Benito Mussolini, Claretta Petacci ed i gerarchi fascisti

A Giulino di Mezzegra e a Dongo, in provincia di Como, in 150 hanno commemorato Benito Mussolini, Claretta Petacci ed i gerarchi fascisti fucilati ed esposti in piazzale Loreto il 28 aprile del 1945.

La commemorazione, prevista come tradizione consolidata nel tempo il 28 aprile, a causa dell'emergenza Covid, si è svolta oggi tranquillamente e pacificamente.

A Giulino di Mezzegra, davanti al cancello di villa Belmonte, dove la storiografia ufficiale vuole siano stati fucilati Mussolini e la Petacci, i partecipanti hanno scandito la frase "Benito Mussolini, presente".

Al posto della tradizionale Santa Messa nella chiesa parrocchiale per via delle disposizione anti covid è stata impartita una benedizione all'esterno.

Il gruppo si è trasferito a Dongo, dove si è svolto il tradizionale rito del presente.