A proposito del ruolo politico e professionale dell'avvocato Solari

Più di un "amico" mi chiede sulla pagina facebook quale sia la notizia. Ora in tutta evidenza per me è poco interessante che le opinioni politiche espresse dal candidato sindaco forzanovista e la visione del mondo del carabiniere carogna e infame avessero numerosi punti di contatto. Così come non posso che gioire se forcaioli amanti del law and order oggi rivendichino con orgoglio il principio di civiltà giuridica per cui anche la peggiore canaglia ha diritto a una adeguata difesa.

Il tema per me è molto particolare. Un paio di mesi fa la comunità di Forza Nuova, l'unica sigla extraparlamentare di destra che ha superato i vent'anni di vita continuativa, è stata lacerata da uno strappo violento. Parecchie sedi e numerosi militanti hanno rotto con Fiore e il Movimento contestando l'eccessivo peso raggiunto dal gruppo dirigente romano. Fuori dai rituali politichesi, la figura di Giuliano Castellino e lo stile stradaiolo e antagonista da lui imposto come modello e metodo di prassi politica e militante. Quindi una domanda sorge spontanea: l'avvocato Solari ha condiviso lo strappo contro la deriva stradaiola e ribellistica o no? Nel primo caso nulla quaestio, nel secondo, per usare una metafora evangelica, un libro tanto caro ai forzanovisti, non puoi essere al tempo stesso amico di Carletto Giuliani e dell'appuntato Montella.