Rissa nella movida. Caravita jr. arrestato: mi hanno aggredito loro

"Ho colpito quel ragazzo, ma l'ho fatto per difendermi, perché sono stato prima minacciato e poi aggredito, erano in quattro". Con dichiarazioni spontanee, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del gip di Milano, Alessandro Caravita ha dato la sua versione di quanto accaduto alle 2.30 di notte del 6 giugno, tra i tavolini esterni di un bar a corso Garibaldi, dove ha accoltellato un 24enne.

E' per questo che il 20enne figlio di Franco Caravita, il capo ultrà dei Boys dell'Inter, si trova in carcere da sabato notte con l'accusa di tentato omicidio. La difesa ha voluto precisare che nella rissa scoppiata tra due gruppi di amici in corso Garibaldi non c'entravano contesti e motivazioni riferibili all'ambiente ultrà o dell'estrema destra . La Procura ha chiesto la convalida dell'arresto e la conferma della custodia in carcere. Il gip deciderà tra oggi e domani

Alessandro Caravita, 21enne milanese, figlio del leader storico degli ultras nerazzurri, Franco Caravita. A individuarlo sono stati i carabinieri che lo hanno riconosciuto dai video di sicurezza dei locali della movida. Nel corso di una perquisizione hanno sequestrato abiti sporchi di sangue e un coltello a serramanico. L’accusa è di tentato omicidio aggravato, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato riconosciuto grazie alle telecamere che hanno inquadrato buona parte della rissa e grazie ai testimoni che hanno parlato di «ultras». Una volta inquadrata l'area di appartenenza il suo volto non è sfuggito agli investigatori della Compagnia Duomo che si sono recati in via Padova perquisendo la sua abitazione e una vettura a lui in uso.

Alessandro Caravita era stato "archiviato" nelle indagini sugli scontri tra ultrà prima della partita Inter-Napoli del 26 dicembre 2018 che portarono alla morte di Daniele Belardinelli , il tifoso del Varese (gemellato con l’Inter) investito da alcune auto guidate da tifosi del Napoli. Il padre, Franco Caravita, fondatore dei «Boys», è lo storico capo della curva nerazzurra.