Melito di Napoli, Stravolo(FdI) invita il sindaco Amente ad un confronto pubblico

"Sono pronto ad un confronto pubblico con il sindaco di Melito Antonio Amente sia per spiegargli le motivazione per cui non voglio il suo ingresso nella fila dei consaervatori e sovranisti di Fratelli d'Italia ma anche perché per il sottoscritto non è adatto a ricoprire il ruolo di primo cittadino del nostro Paese.

Parole chiare, dirette, che non lasciano dubbi ad interpretazione alcuna, quelle pronunciate da Vincenzo Stravolo, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a Melito di Napoli, comune di oltre 37 mila abitanti della città metropolitana di napoli.