Italia aiuta Italia: il progetto solidaristico di FederAzione

In piena emergenza Coronavirus, con migliaia di famiglie italiane colpite da una grave crisi economica, nasce il progetto Italia aiuta Italia.L’obiettivo dell’iniziativa, che parte dalla collaborazione tra FEDErAZIONE, coordinamento di associazioni sul territorio nazionale, e CooXazione – che da anni aiuta gli italiani in difficoltà – è dare sostegno ai connazionali che si trovano in maggiore difficoltà nel periodo più duro della nostra storia recente. Per questo, Italia aiuta Italia vuole attivare un canale di appoggio concreto ai più bisognosi attraverso la raccolta e la donazione di generi alimentari e beni di prima necessità, ma anche servizi gratuiti di consulenza legale e supporto al lavoro.In mezzo alle tante promesse non mantenute dalle istituzioni e al drammatico aumento della povertà, si potrà collaborare al progetto donando e distribuendo i beni per le consegne mensili alle famiglie, o semplicemente segnalando le situazioni di disagio.Acceso da uno spirito solidale – da non confondersi con un mero assistenzialismo – Italia aiuta Italia sarà attivo già dai prossimi giorni con i suoi volontari su tutto il territorio nazionale, affinchè – nella speranza di un ritorno alla normalità e al lavoro per tutti – nessun italiano sia abbandonato nella grave crisi che stiamo vivendo.