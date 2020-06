Circo Massimo, scontri tra dimostranti, interviene la polizia

Sono ripresi cosi gli scontri tra opposti schieramenti in una manifestazione che avrebbe dovuto avere un obiettivo comune. Un fumogeno lanciato dalla piazza verso la strada ha causato un principio di incendio. Per spegnere le fiamme è intervenuta la polizia con degli idranti.I manifestanti, circa un centinaio, hanno lanciato fumogeni e bombe carta. Un cassonetto del vetro è stato rovesciato e le bottiglie sono state lanciate contro lo schieramento di polizia in assetto antisommossa. Molti indossavano cappucci e mascherine per coprire i volti.A far scattare la miccia degli scontri, secondo l'Adnkronos, sarebbe stato il rifiuto opposto ad alcuni manifestanti alla richiesta di spostarsi verso il Quirinale o, secondo l’alternativa proposta, a Montecitorio. Da qui il lancio di bottiglie contro le forze dell’ordine schierate a protezione di via della Greca e le bombe carta che hanno guastato la pace apparente della manifestazione.Per l'Ansa, invece, la tensione è salita dopo che uno dei manifestanti ha rilasciato delle dichiarazioni ai cronisti. Sono seguiti poi lanci di oggetti contro gli stessi giornalisti e le forze dell'ordine. I manifestanti hanno lanciato bottiglie di vetro e altri oggetti contro giornalisti e forze dell'ordine in tenuta anti sommossa. I disordini sono durati diversi minuti poi i partecipanti hanno indietreggiato per scendere all'interno del Circo Massimo.La tensione è salita perché Simone Carabella , esponente della Curva sud romanista e blogger di estrema destra (alle regionale del 2018 era candidato con Fratelli d'Italia), stava rilasciando dichiarazioni ai cronisti. Un gruppo di dimostranti, tra cui spiccava la robusta corporatura e l'aggressività di Giuliano Castellino, ha espresso il suo dissenso irrompendo sulla scena delle riprese poi è scattato il lancio di oggetto contro i giornalisti e le forze dell'ordine e le cariche.