Roberto Fiore: ma quale uscita di massa da Forza Nuova.In Romagna ho espulso 3 dirigenti

Nelle ultime ore, diversi siti di informazione locale ed anche la sede regionale dell'Agenzia Nazionale Stampa Associata, la principale agenzia di informazione multimediale in Italia, la quinta al mondo riportavano la notizia dell'uscita da Forza Nuova di tutte le sezioni della Romagna , compresa quella storica di Faenza, una delle prime in Italia, per dissensi con la linea politica tracciata negli ultimi mesi dal segretario nazionale Roberto Fiore.

Per dovere di correttezza nei confronti dei nostri lettori, per consentire loro di conoscere per poi deliberare, pubblichiamo una nota in merito alla questione di Roberto Fiore che ha espulso dal movimento Mirco Ottaviani, la coordinatrice Desideria Raggi ed il militante Buono.





E' doveroso da parte mia precisare che nei confronti dello storico responsabili di Rimini, della coordinatrice regionali( entrambi componenti della Direzione Nazionale) e di un militante della stessa regione, in data 27/ 4 ero stato costretto ad emettere provvedimento di immediata espulsioni per gravi motivi di indegnità.