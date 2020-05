Lo scoopettone di Report: già negli anni 70 Hill aveva rotto con la fascisteria

Hill è emigrato in Sudafrica l'anno successivo [al 1969] e si è distaccato delle sue precedenti opinioni dopo essere diventato amico dei membri della comunità ebraica del Sudafrica. Gli è stato chiesto da un amico di infiltrarsi nel Fronte Nazionale sudafricano, un'organizzazione per fanatici bianchi, fino a raggiungerne la presidenza. Ha anche tenuto discorsi per il Partito Afrikaans Herstigte Nasionale (una scissione radicale dal Partito Nazionale al potere). Hill rientrò a Leicester nel 1980. (...) Hill si è rivelato una "talpa" nel 1984 in un documentario per Channel 4 incentrato sui legami tra l'estrema destra britannica e il terrorismo internazionale.