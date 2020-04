Ambrosini, Fiore è squallido ma i forzanovisti non meritano queste manipolazioni

Nell'ultima puntata di Report, il programma di giornalismo investigativo condotto da Sigfrido Ranucci in onda il lunedì sera su Rai 3 si è parlato della cosiddetta galassia nera con un viaggio nell'impero economico di Roberto Fiore, leader indiscusso di Forza Nuova, fuggito a Londra negli anni 80.

Con documenti inediti, il collega Giorgio Mottola ha raccontato come è nata la fortuna finanziaria del leader politico e come si è sostenuto il network neofascista europeo

Il collega Alessandro Ambrosini, in gioventù fondatore di Forza Nuova e coordinatore per il Nord Est, ora direttore di Notte Criminale il primo web magazine interamente dedicato alla cronaca nera, collaboratore di diverse testate giornalistiche di respiro nazionale, ha così commentato l'ultima puntata del programma televisivo di Rai 3 con un post, pubblicato sulla sua pagina Facebook che riportiamo integralmente.