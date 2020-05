Forza Nuova: nessuna scissione e nessun abbandono in Sicilia

A dare l'annuncio è Giuseppe Bonanno Conti, coordinatore regionale siciliano: "Nessun dirigente e nessun iscritto è fuoriuscito da FN". Dopo una riflessione personale nel segno dell'amarezza per crisi dell'organizzazione e la spaccatura che ha lacerato la comunità forzanovista, arriva la sua nota ufficiale, sottoscritta da quindici dirigenti

La Sicilia forzanovista, con in testa le storiche sezioni di Palermo e Catania e con tutti i nuclei della regione, conferma Lealtà al Segretario nazionale Roberto Fiore e Fedeltà a Forza Nuova.

"Il nostro movimento – dichiara il coordinatore regionale Giuseppe Bonanno Conti – è presente su tutto il territorio regionale e ha condotto sin dal 1997, anno della fondazione di FN, grandi battaglie politiche a difesa del popolo italiano producendo centinaia di manifestazioni e atti politici di grande rilievo".

"Oggi, nel momento in cui alcuni componenti del nord Italia ritengono di abbandonare FN, i Forzanovisti siciliani serrano i ranghi e continuano nelle battaglie basate sugli 8 punti programmatici della fondazione e sui grandi temi nazionali ed internazionali quali l’affermazione della Sovranità Nazionale e Monetaria, l’uscita da questa Unione Europea dei banchieri e dal sistema euro della BCE, la lotta senza tregua ai fautori dell'attuale “dittatura sanitaria”, che sta scardinando il tessuto socio economico della Nazione con l’obiettivo di ridurre gli Italiani a schiavi terrorizzati, manipolati, controllati e sottomessi".

"Come in tutti i partiti ed i movimenti ci sono momenti di confronto e dialettica - conclude Bonanno Conti - che servono a migliorare e rilanciare l’azione politica e noi confidiamo, nel prossimo congresso nazionale, di poter dare il nostro contributo per un grande rilancio di FN che sia foriero di battaglie poderose e vincenti per scardinare l’attuale sistema di politicanti servi e corrotti che non hanno nessun amore per la nostra Patria e servono solo il loro portafogli e gli interessi del mondialismo usurocratico".

Sottoscrivono:

I dirigenti nazionali

Giuseppe Provenzale – Vicesegretario nazionale FN

Massimo Ursino – Componente Ufficio Politico nazionale

I segretari provinciali:

– Catania,

– Palermo,

– Agrigento,

– Ragusa,

– Siracusa

I

Coordinatori provinciali:

– Trapani,

– Caltanissetta,

Rodolfo Riturante – Messina Nord ovest

I segretari: I

gnazio Gendusa – Chiusa Sclafani (Pa),

Simone Curcuruto – Acireale (CT),

Maurizio Tinaglia – Trappeto (PA)

I referenti cittadini: Santo Li Pira – Bagheria (PA),

Agostino Vega - Sciara (PA)