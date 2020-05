Antonio Tisci: mettiamo ordine nel caso Romano

Chi si stupisce o si indigna per la conversione all'Islam non capisce un cazzo e, se cattolico, ignora il "caso Mortara" o, ancora peggio si schiera dalla stessa parte di chi criticò Pio IX. Piuttosto ci si chieda perché la Chiesa Cattolica abbia smesso di convertire. Nessun Romamo pontefice oggi farebbe quello che fece Pio IX che, con le sue scelte, difese il battesimo e la sua sacralità e dono' la fede a chi, in mancanza della forza di Pio IX, sarebbe cresciuto in violazione del suo battesimo. Piuttosto qualcuno degli altri che oggi giustifica la conversione della Romano dovrebbe chiedere scusa al pontefice del non possumus per le critiche che gli furono rivolte da massoni e atei.